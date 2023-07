पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकवादियों ने एक बार फिर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास किया है। राजौरी जिले के झंगड़ नौशेरा में सोमवार को शाम के लगभग पांच बजे घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सूत्र ये भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मुठभेड़ में कितने आतंकी मारे गए।

राजौरी के झंगड़ नौशेरा में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फिलहाल ऑपरेशन जारी

राजौरी, जागरण संवाददाता। पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकवादियों ने एक बार फिर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास किया है। राजौरी जिले के झंगड़ नौशेरा में सोमवार शाम के लगभग पांच बजे घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शुरू किया ऑपरेशन वहीं अधिकारियों ने कहा कि इस गतिविधि के बाद एलओसी के पास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि एलओसी के पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों को सतर्क सैनिकों द्वारा देखे जाने के बाद सेना द्वारा नौशेरा सेक्टर के एक विशाल सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

Edited By: Nidhi Vinodiya