जम्मू का तवी वंडरलैंड बना नया वीकेंड डेस्टिनेशन, पर्यटकों को आ रहा पसंद, 4 दिनों में 10 हजार ने किया दीदार

जागरण संवाददाता, जम्मू: शहर के भगवती नगर इलाके में तवी नदी के किनारे बना नया वेस्ट-टू-वंडर पार्क जिसे तवी वंडरलैंड का नाम दिया गया है, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। 6 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए उद्घाटन के बाद से ही यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

पार्क खुलने के शुरुआती चार दिनों के भीतर ही 10 हजार से अधिक पर्यटक इसे देखने आ चुके हैं। बीते रविवार को पार्क में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां एक ही दिन में 4 हजार से अधिक लोगों ने पार्क की खूबसूरती और कलाकृतियों का आनंद लिया।

वीकेंड पर घूमने के लिए नई पसंद बना पार्क बेकार और स्क्रैप सामग्री का उपयोग करके बनाई गई विभिन्न प्रसिद्ध स्मारकों और आकृतियों को देखकर लोग बेहद उत्साहित हैं। यह पार्क जम्मू शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने और वीकेंड पर परिवारों के घूमने के लिए एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभर रहा है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग इस अभूतपूर्व प्रतिक्रिया से काफी उत्साहित हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी।

कबाड़ से कलाकृतियां देख पर्यटक हुए हैरान लोगों ने वेस्ट-टू-वंडर की इस पहल की काफी सराहना की और कहा कि यह पार्क खूबसूरती के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और रीसाइक्लिंग का एक बड़ा संदेश देता है। पार्क घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि यह बच्चों और परिवारों के साथ वीकेंड बिताने के लिए जम्मू का सबसे सुंदर और स्वच्छ स्थल बन गया है।

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