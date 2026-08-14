स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी से सजा जम्मू, केसरिया-सफेद-हरे रंग में चमका तवी पुल; देखने उमड़ी रही भीड़

जागरण संवाददाता, जम्मू। स्वतंत्रता दिवस के जश्न से ठीक पहले जम्मू नगर निगम ने पूरे शहर में एक विशेष तिरंगा रोशनी अभियान चलाया है। इस पहल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे जम्मू शहर को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया है। इस अभियान के तहत सूर्यपुत्री तवी नदी पर बने प्रमुख पुल को राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों- केसरिया, सफेद और हरे रंग की खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है।

इस शानदार सजावट ने रिवरफ्रंट की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं, जिससे यह प्रमुख स्थल उत्सव के माहौल में नहाया हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटक भी आ रहे देखने जेएमसी आयुक्त डॉ. देवांश यादव के निर्देशों के बाद शहर के कई अन्य प्रमुख और ऐतिहासिक स्थानों पर भी तिरंगे वाली लाइटिंग लगाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर में उत्सव जैसा माहौल बनाना और राष्ट्रीय गर्व व देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।

शाम के समय ये जगमगाती इमारतें और सार्वजनिक स्थल जम्मू को बेहद आकर्षक और जीवंत रूप दे रहे हैं, जिसे देखने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ-साथ पर्यटकों की भी भीड़ उमड़ रही है। नागरिकों से अपील जम्मू नगर निगम ने शहर के सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने, राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान करने और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देने की अपील भी की है।