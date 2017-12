तसद्दुक मुफ्ती ने सीएम शिकायत सेल के कोआर्डिनेटर पद से दिया त्यागपत्र

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक मुफ्ती ने सीएम शिकायत सेल के कोआर्डिनेटर पद से त्यागपत्र दे दिया है।

जम्मू, [राज्य ब्यूरो] । मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक मुफ्ती ने सीएम शिकायत सेल के कोआर्डिनेटर पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अपना इस्तीफा मुख्य सचिव को सौंप दिया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, तसद्दुक मुफ्ती को आने वाले दिनों में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल (एमएलसी) बनाया जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह के त्यागपत्र देने से एमएलसी की एक सीट खाली हुई है। विक्रमादित्य सिंह को सरकार ने बतौर एमएलसी नामांकित किया था। अब सरकार तसद्दुक मुफ्ती को एमएलसी के लिए नामांकित कर सकती है।

पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद तसद्दुक मुफ्ती ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। हालांकि अनंतनाग संसदीय सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार के उम्मीदवार जीए मीर के खिलाफ सरकार ने तसद्दुक मुफ्ती को ही उम्मीदवार बनाया गया था।

पार्टी में इस बात की सुगबुगाहट भी है कि एमएलसी बनाने के लिए तसद्दुक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गठबंधन सरकार में पीडीपी के कोटे से एक मंत्री का पद भी खाली है, जिसे तसद्दुक को शामिल करके भरा जा सकता है।

