नल आया, पानी नहीं! जम्मू में 6 साल में 66.71% घरों तक पहुंचा कनेक्शन; 33% अब भी इंतजार में; डेडलाइन 2028 तक बढ़ी

अंचल सिंह, जागरण। 6 साल बाद भी हर घर पेयजल के दावे प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू जिले में भी हवाई साबित हुए हैं। इसमें प्रगति जरूर हुई है। हालत यह है कि जम्मू जिले में अभी भी 33.29 प्रतिशत घरों को नलों से पानी नहीं मिल रहा। हाल ही में संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 66.71 प्रतिशत घरों तक नल का पानी सफलतापूर्वक पहुंच चुका है।

जब अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब जम्मू जिले के कुल 1.89 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 0.49 लाख यानि 25.79 प्रतिशत घरों में ही नल के कनेक्शन मौजूद थे। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 77 हजार से अधिक नए ग्रामीण परिवारों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है, जिससे कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या बढ़कर 1.26 लाख से अधिक हो गई है।

हालांकि, इन महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में अभी भी लगभग 18.74 प्रतिशत घरों तक नलों के जरिए पेयजल पहुंचना बाकी है, जिसे जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

चौआदी के रहने वाले भूपेश कुमार, दयारन के मुनीश का कहना है कि उन्होंने जेब से खर्च कर दूर से पाइपें डलवा कर पानी घर में लाया। सरकार की तरफ से अभी तक कई घरों के लिए पाइपें नहीं डाली गई हैं। कुछ लोगों ने घर में बोर बनाए हैं ताकि पानी की जरूरत पूरी की जा सके।

बुनियादी ढांचे पर खर्च और स्थिति जम्मू-कश्मीर में हर घर नल का लक्ष्य हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे और निर्माण कार्यों पर भारी राशि खर्च की गई है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 7,094.05 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है।

इस स्वीकृत बजट के अंतर्गत कुल 3,253 जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई थीं। इनमें से अब तक लगभग 1,469 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष योजनाएं अभी भी विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। समयसीमा का विस्तार और नई योजनाओं पर रोक तय समयावधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल न हो पाने के कारण केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समयसीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि नए फंड्स मुख्य रूप से तय दिशा-निर्देशों और पारदर्शिता जैसे सुजल गांव आईडी और डिजिटल मैपिंग के नियमों के तहत ही उपयोग किए जाएंगे।