लद्दाख घूम रहे लोगों के लिए गुड न्यूज! सुरू घाटी में आज से शुरू हुआ शानदार फेस्टिवल, ट्रिप हो जाएगी डबल मजेदार

डिजिटल डेस्क, जम्मू। कारगिल की खूबसूरत सुरू घाटी में आयोजित सुरू समर फेस्टिवल 2026 शुरू हो गया है अगर आप लद्दाख घूम रहे हैं तो यह फेस्टिवल आपकी ट्रिप को और शानदार बना देगा। लद्दाख के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बुधवार को कारगिल की खूबसूरत सुरू घाटी में आयोजित सुरू समर फेस्टिवल 2026 का वर्चुअल उद्घाटन किया।

अधिकारियों ने बताया कि दो दिन का यह फेस्टिवल लद्दाख के टूरिज्म कैलेंडर में एक खास इवेंट के तौर पर तेज़ी से उभर रहा है। इसका मकसद सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक संगीत, स्थानीय खान-पान, पारंपरिक हस्तशिल्प, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और प्रदर्शनियों के जरिए इस इलाके की अनोखी परंपराओं, नज़ारों और मेहमाननवाजी को दिखाना है।

उन्होंने कहा, 'सुरू समर फेस्टिवल की शुरुआत एक शानदार उद्घाटन के साथ हुई, जिससे सुरू घाटी के बीचों-बीच एक रोमांचक जश्न का माहौल बन गया। पहाड़ों के शानदार नज़ारों के बीच साइकिलिंग के रोमांच से लेकर घाटी के ऊपर पैराग्लाइडिंग के जोश तक, यह फेस्टिवल एडवेंचर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।'

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते फेस्टिवल के दौरान मिलने वाले शानदार अनुभवों का मकसद लद्दाख की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दिखाना है, साथ ही स्थानीय कारीगरों, होमस्टे मालिकों, गाइड, ट्रांसपोर्टरों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोज़गार और बिज़नेस के मौके पैदा करना है। सक्सेना ने कहा, 'हमारा ध्यान टिकाऊ, ज़िम्मेदार और समुदाय-आधारित टूरिज्म पर है, जिससे रोज़गार पैदा हों, बिज़नेस को बढ़ावा मिले और यह पक्का हो सके कि इसका फ़ायदा स्थानीय समुदायों तक पहुँचे। टूरिज्म इकोसिस्टम को मज़बूत करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहाँ लद्दाख में संस्कृति, प्रकृति और आर्थिक विकास एक साथ फलें-फूलें।'

सीढ़ीदार खेत, हरे-भरे पेड़ और फलों के बाग हैं घाटी की पहचान कारगिल ज़िले में सुरू घाटी सुरू नदी के किनारे लगभग 75-85 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3,000 मीटर है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के सबसे हरे-भरे और उपजाऊ इलाकों में से एक मानी जाने वाली इस घाटी की खासियत है सीढ़ीदार खेत, पॉपुलर के पेड़ और फलों के बाग, जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों की पृष्ठभूमि में बने हैं।