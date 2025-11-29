Language
    उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी का JDA से सवाल, 'किसके कहने पर तोड़ा गया पत्रकार अरफाज डेंग का घर?'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने JDA से पूछा कि पत्रकार अरफाज डेंग का घर किसके कहने पर तोड़ा गया। उन्होंने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटना से पत्रकार समुदाय में आक्रोश है और कई संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

    उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने चेतावनी दी कि लोगों को जबरदस्ती दबाना बिना नतीजों के जारी नहीं रहेगा।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को कहा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह बताना होगा कि पत्रकार अरफाज डिंग के घर पर तोड़फोड़ का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अधिकारी पर कार्रवाई होगी। 

    पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से बोल रहे हैं और मैं यह यकीन दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री ने कभी भी बदले की भावना से की गई कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भारत के संविधान का पालन करता है और पत्रकारों के काम का सम्मान करता है। 

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि सरकार ने इस कदम को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए जेडीए को यह साफ करना चाहिए कि उन्होंने किसके निर्देशों का पालन किया। 

    उन्होंने कहा कि अरफाज डेंग को बोलने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पत्रकारों को चुप कराने की कोई भी कोशिश डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कमजोर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोगों को जबरदस्ती दबाना बिना नतीजों के जारी नहीं रहेगा। 

    उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ की वजह से पत्रकार व उसके परिवार को गंभीर परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोग अक्सर ऐसी कार्रवाइयों के असर को समझने में नाकाम रहते हैं। 

    उन्होंने कहा कि सरकार गैर-कानूनी ऑर्डर के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उन्होंने मामले की पूरी जांच का वादा किया।