उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी का JDA से सवाल, 'किसके कहने पर तोड़ा गया पत्रकार अरफाज डेंग का घर?'

डिजिटल डेस्क, जम्मू। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को कहा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह बताना होगा कि पत्रकार अरफाज डिंग के घर पर तोड़फोड़ का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अधिकारी पर कार्रवाई होगी। पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से बोल रहे हैं और मैं यह यकीन दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री ने कभी भी बदले की भावना से की गई कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भारत के संविधान का पालन करता है और पत्रकारों के काम का सम्मान करता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि सरकार ने इस कदम को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए जेडीए को यह साफ करना चाहिए कि उन्होंने किसके निर्देशों का पालन किया। उन्होंने कहा कि अरफाज डेंग को बोलने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पत्रकारों को चुप कराने की कोई भी कोशिश डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कमजोर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोगों को जबरदस्ती दबाना बिना नतीजों के जारी नहीं रहेगा।