जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव? पूर्व मंत्री की याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 जुलाई को सुनवाई करेगा। एडवोकेट हर्षदेव सिंह ने इससे संबंधित याचिका दायर की हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाने के मुद्दे पर भारत सरकार और भारतीय चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू और कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाने संबंधी याचिका की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय छह जुलाई को करेगा। इसका खुलासा पूर्व मंत्री व एडवोकेट हर्षदेव सिंह ने किया किया है। हर्षदेव सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाने की मांग की गई थी। हर्षदेव सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री की सूची के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाने के मुद्दे पर भारत सरकार और भारतीय चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है, इसलिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 'लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता' जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को लंबे समय तक लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार का बनना जरूरी है जो मुद्दों के समाधान के लिए काम करे। आतंकवाद पर पूरी तरह से काबू पाए। 'नौकरशाही का शासन समस्या का समाधान नहीं' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में साल 1990 से आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, इसलिए चुनाव में देरी से लोगों की समस्याओं बढ़ रही हैं। सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा उतरने में विफल रही है। नौकरशाही का शासन समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा, दिहाड़ीदार कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएं।

