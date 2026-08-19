रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर! कटड़ा से बनिहाल तक अब सुपरफास्ट, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें
कटड़ा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा कर दी गई है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
HighLights
कटड़ा-बनिहाल रेल खंड पर गति सीमा 100 किमी/घंटा हुई
जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
यह ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक की उपलब्धि है
जागरण टीम, जम्मू। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कटड़ा से बनिहाल तक के 111 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। यह फैसला रेलवे ने सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच पूरा करने के बाद लिया है।
इससे पहले इस रूट पर दो अलग-अलग स्पीड लिमिट थी। श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से संगलदान तक के सेक्शन पर अधिकतम निर्धारित गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि संगलदान से बनिहाल तक के बेहद चुनौतीपूर्ण पहाड़ी हिस्से में यह सीमा केवल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
यह ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक प्रोजेक्ट के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। इस रूट पर ट्रायल के दौरान ट्रेनों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर सफलतापूर्वक चलाया था। बता दें कि चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रूट पर 97 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों में है और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज भी इसी का हिस्सा है।
रेल यात्रियों को यह होगा फायदा
रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का सिर्फ समय ही नहीं बचेगा, बल्कि और कई बड़े फायदे होंगे। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यात्रा का समय घटेगा, सफर तेज होगा। यही नहीं जम्मू-कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
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तेज और सुविधाजनक सफर से पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। जम्मू के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि स्पीड बढ़ने से न केवल यात्रा के समय में कमी आएगी, बल्कि जम्मू-कश्मीर की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। बता दें कि हाल ही में रेलवे ने 17 किलोमीटर लंबे बनिहाल-काजीगुंड सेक्शन पर भी स्पीड बढ़ा 75 से 100 किमी प्रति घंटा की थी, जिससे घाटी में ट्रेन संचालन बेहतर हुआ है। अब कटड़ा-बनिहाल के पूरे 111 किमी सेक्शन पर 100 किमी की रफ्तार की मंजूरी से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सीधे रेल संपर्क का सपना और भी तेजी से हकीकत बनता दिख रहा है।
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