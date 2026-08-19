रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर! कटड़ा से बनिहाल तक अब सुपरफास्ट, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

जागरण टीम, जम्मू। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कटड़ा से बनिहाल तक के 111 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। यह फैसला रेलवे ने सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच पूरा करने के बाद लिया है।

इससे पहले इस रूट पर दो अलग-अलग स्पीड लिमिट थी। श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से संगलदान तक के सेक्शन पर अधिकतम निर्धारित गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि संगलदान से बनिहाल तक के बेहद चुनौतीपूर्ण पहाड़ी हिस्से में यह सीमा केवल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

यह ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक प्रोजेक्ट के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। इस रूट पर ट्रायल के दौरान ट्रेनों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर सफलतापूर्वक चलाया था। बता दें कि चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रूट पर 97 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों में है और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज भी इसी का हिस्सा है।

रेल यात्रियों को यह होगा फायदा रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का सिर्फ समय ही नहीं बचेगा, बल्कि और कई बड़े फायदे होंगे। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यात्रा का समय घटेगा, सफर तेज होगा। यही नहीं जम्मू-कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।