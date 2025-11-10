'कुरान की कसम खाएं उमर, सरकार बनाने की कोशिशें नहीं कीं': सुनील शर्मा का CM अब्दुल्ला पर जुबानी हमला
भाजपा नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की और उन्हें कुरान पर कसम खाने को कहा। शर्मा ने कहा कि अगर अब्दुल्ला कसम नहीं खाते हैं, तो यह माना जाएगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इन आरोपों को निराधार बताया है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सत्ता के लिए दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। कहा, उमर कुरान की कसम खाएं कि उन्होंने 2014 में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए जोर नहीं लगाया था।
बडगाम उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन रविवार को ओमपोरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की थी कि भाजपा के साथ उनकी सरकार बन जाए।
अब वह भाजपा के खिलाफ वोट डालने की अपीलें कर लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं। सच यह है कि उन्होंने गुप्त तरीके से ये कोशिशें की थीं। उमर ने पूरी कोशिश की थी कि उनका भाजपा के साथ गठबंधन हो जाए।
लेकिन सिद्धांतों व राष्ट्रीय अखंडता से प्रेरित भाजपा के नेतृत्व ने इस तरह के अवसरवादी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। नेकां परिवर्तन की लहर को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन लोगों ने अब उनकी पाखंड की राजनीति को पहचान लिया है।
शर्मा ने पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल के साथ बड़गाम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभाएं कर पार्टी उम्मीदवाद आगा सैयद मोहसिन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं का समर्थन मांगा।
वहीं, जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा ने सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए। उनके साथ प्रचार के अंतिम भाजपा के कई विधायकों ने भी प्रचार किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।