'कुरान की कसम खाएं उमर, सरकार बनाने की कोशिशें नहीं कीं': सुनील शर्मा का CM अब्दुल्ला पर जुबानी हमला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सत्ता के लिए दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। कहा, उमर कुरान की कसम खाएं कि उन्होंने 2014 में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए जोर नहीं लगाया था।

बडगाम उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन रविवार को ओमपोरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की थी कि भाजपा के साथ उनकी सरकार बन जाए। अब वह भाजपा के खिलाफ वोट डालने की अपीलें कर लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं। सच यह है कि उन्होंने गुप्त तरीके से ये कोशिशें की थीं। उमर ने पूरी कोशिश की थी कि उनका भाजपा के साथ गठबंधन हो जाए।

लेकिन सिद्धांतों व राष्ट्रीय अखंडता से प्रेरित भाजपा के नेतृत्व ने इस तरह के अवसरवादी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। नेकां परिवर्तन की लहर को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन लोगों ने अब उनकी पाखंड की राजनीति को पहचान लिया है।