महिला मित्र से हुआ झगड़ा, फिर 21 साल के आदित्य ने उठाया खौफनाक कदम! जम्मू के छात्र की कानपुर में मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर/जम्मू। किराए के कमरे में रह रहे जम्मू निवासी छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोस में रहने वाली महिला मित्र ने देखा तो उसे फंदे से उतारकर एलएलआर अस्पताल ले गई, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह यूपी के कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के बैचलर आफ रेडियोलाजी द्वितीय वर्ष का छात्र था। बताया जा रहा है कि महिला मित्र से किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था जिसके बाद उसने आत्महत्या की है।

छात्र की पहचान जम्मू निवासी विजय कुमार शर्मा के इकलौते बेटे के रूप में हुई है। 21 साल का आदित्य पहले विश्वविद्यालय स्थित छात्रावास में रहता था। पिछले तीन माह से वह रावतपुर के विनायकपुर में सत्येंद्र सोनकर के मकान में दूसरी मंजिल पर किराये पर रहने लगा था।