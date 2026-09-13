श्रीनगर पुलिस में बड़ा फेरबदल! 15 इंस्पेक्टर और एसआई का तबादला, 9 थानों को मिले नए थाना प्रभारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर जिला पुलिस मुख्यालय ने रविवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर समेत 15 पुलिस अधिकारियों का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया है।

आदेश के अनुसार इंस्पेक्टर गौहर हुसैन को हरवान पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है जबकि इंस्पेक्टर अथर परवेज को परिमपोरा पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी बनाया गया है।

आदेश के अनुसार इंस्पेक्टर गौहर अली गनई को पुलिस स्टेशन एमआर गुंज को एसएचओ और इंस्पेक्टर बिलाल अहमद खांडे को बटमालू पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इंस्पेक्टर रबिंदर सिंह को रैनावाड़ी पुलिस स्टेशन का एसएचओ और इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद को शहीद गुंज पुलिस स्टेशन का एसएचओ नियुक्त किया गया है।

इसमें कहा गया है कि इंस्पेक्टर तनवीर अहमद डार को निगीन पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है जबकि पीएसअाइ सुहैल अनीस खान को अहमद नगर पुलिस स्टेशन का एसएचओ बनाया गया है।

इंस्पेक्टर नसीर अहमद मलिक को संगम पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में भेजा गया है जिनमें इंस्पेक्टर तसीर हामिद, इंस्पेक्टर सबजार अहमद, इंस्पेक्टर वसीम जहांगीर, इंस्पेक्टर शौकत हुसैन और पीएसआइ ज़हीर निसार नसीर शामिल हैं।