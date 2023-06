पुलवामा पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में मामला दर्ज कर किया गया। साथ ही एसएसपी ने एसआइटी का गठन किया। एसआइटी की कमान पुलवामा के एडिशनल एसपी को सौंपी गई। एसआइटी ने घटनास्थल से मिले सुरागों के अलावा सभी संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों की निगरानी शुरू की। इसके अलावा कुछ अन्य इलाकों में भी हुई एटीएम चोरी की घटनाओं का आकलन किया गया।

Srinagar News: कश्मीर में ATM चुराने वाले बांग्लादेशी गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार; खोले कई राज

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एटीएम चोरी में लिप्त तीन बांग्लादेशी चोरों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया है। यह गिरोह बीते एक साल से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है। कश्मीर में चोरी के मामले में किसी बांग्लादेशी के पकड़े जाने का यह पहला मामला है। यह गिरोह एक दर्जन से अधिक दुकानों और घरों में भी चोरी कर चुका है। पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी चिह्नित किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आठ अप्रैल को पुलवामा में राजकीय डिग्री कालेज के पास स्थित एक एटीएम चोरी हो गया था। पुलवामा पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में मामला दर्ज कर किया गया। साथ ही एसएसपी ने एसआइटी का गठन किया। एसआइटी की कमान पुलवामा के एडिशनल एसपी को सौंपी गई। एसआइटी ने घटनास्थल से मिले सुरागों के अलावा सभी संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों की निगरानी शुरू की। इसके अलावा कुछ अन्य इलाकों में भी हुई एटीएम चोरी की घटनाओं का आकलन किया गया। इसके बाद बांग्लादेशी चोरों के गिरोह को चिह्नित कर लिया। एसआइटी ने गिरोह के मुखिया व उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें रायंदा बांग्लादेश का सुमन मल व फारूक अहमद अली और बांग्ला बाजार शोरोन खोला बांग्लादेश का मोहम्मद इब्राहिम शामिल है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इन्होंने बताया कि वह चोरी के बाद एटीएम को दोगाम काकपोरा में एक बाग में ले गए। वहां उन्होंने उसमें से नकदी निकाली और खड्डा खोदकर एटीएम दबा दिया। उन्होंने बताया कि वह बीते एक वर्ष से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं। उन्होंने इसी वर्ष की शुरुआत में पांपोर में भी एक एटीएम चुराया था।

Edited By: Narender Sanwariya