सौतेला पिता बना रहा था नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार, पीड़िता ने मां को सुनाया अपने ऊपर हो रहा अत्याचार

सौतेला पिता बना रहा था नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। बाप-बेटी के रिश्ते को तार तार करते हुए एक व्यक्ति अपनी सौतेली नाबालिग बेटी को बीते कई माह से अपनी हवस का शिकार बना रहा था। जब पीड़िता से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने एक रिश्तेदार की मदद से पुलिस तक अपनी गुहार पहुंचाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और दुष्कर्मी सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कंठपोरा सोगाम का रहने वाला मोहम्मद इकबाल शेख बीते कुछ महीनों से पांपोश कालौनी श्रीनगर में रह रहा है। उसने जिस महिला से शादी की है, उसकी पहली शादी से एक बेटी है। उस लड़की की उम्र 15 वर्ष है। मोहम्मद इकबाल शेख बीते डेढ़ वर्ष से अपनी सौतेली बेटी को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। जब उसकी बीबी इसका विरोध करती तो वह उसके साथ मार पिटाई करता। उसने मां बेटी को अपना मुंह बंद रखने और किसी को भी उसकी हरकतों के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मोहम्मद इकबाल के जुल्म के कारण उसकी बेटी की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। अंतत: उसने अपने एक करीबी रिश्तेदार को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में सुनाया। इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मोहम्मद इकबाल शेख को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता व उसकी मां के बयान भी लिए गए। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी बुरहान कंठ ने बताया कि पीड़िता काफी डरी हुई और सहमी हुई है। उसे शिशु कल्याण समिति की मदद से मानसिक पुनर्वास केंद्र में भेजा गया है। आरोपित ने अपना अपराध कबू लकर लिया है। मामले की जांच जारी है।

Edited By: Narender Sanwariya