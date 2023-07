पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राजबाग इलाके में दो विदेशी महिला पर्यटकों ने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। चार युवकों ने उन दोनों महिलाओं के साथ होटल में घुसकर दुर्व्यवहार किया। वहा मौजूद लोगों ने जब विरोध किया तो इन्होंने उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें धमकाया।

Srinagar: होटल में विदेशी महिलाओं से दुर्व्यवहार, जब लोगों ने किया विरोध तो कर दी पिटाई; चार आरोपी गिरफ्तार

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो विदेशी महिला पर्यटकों के साथ दुव्यवहार करने और एक होटल में हंगामा करने के आरोप में चार युवकों को वीरवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राजबाग इलाके में दो विदेशी महिला पर्यटकों ने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। चार युवकों ने उन दोनों महिलाओं के साथ होटल में घुसकर दुर्व्यवहार किया। वहा मौजूद लोगों ने जब विरोध किया तो इन्होंने उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें धमकाया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से तीन छत्ताबल इलाके के रहने वाले हैं और उनके नाम उमर मेहराज हकीम,आशिक अहमद और उबैद गुलजार हैं जबकि चौधथ उबैद बिलाल खाड़े कर्णनगर का रहने वाला है।

Edited By: Narender Sanwariya