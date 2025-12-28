श्रीनगर में साइबर पुलिस ने राजबाग में मारा छापा, दो लोगों को हिरासत में लिया

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। साइबर पुलिस श्रीनगर ने रविवार को राजबाग इलाके में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने आफिस से जुड़े दस्तावेज़ और इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए।

पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया।

अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान ज़फ़र अहमद मीर निवासी आरामवारी राजबाग श्रीनगर और सुदीप जो नेपाल का रहने वाला है और फिलहाल आरामवारी राजबाग में किराए पर रह रहा है के रूप में हुई है।आगे की जांच जारी है।