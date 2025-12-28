Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    श्रीनगर में साइबर पुलिस ने राजबाग में मारा छापा, दो लोगों को हिरासत में लिया

    By Rohit Jandiyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    साइबर पुलिस श्रीनगर ने राजबाग इलाके में छापा मारकर दो लोगों, ज़फ़र अहमद मीर और सुदीप को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आफिस से जुड़े दस्तावेज़ और इलेक्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्रीनगर साइबर पुलिस ने राजबाग में छापा मारकर दो लोगों को हिरासत में लिया (File Photo)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। साइबर पुलिस श्रीनगर ने रविवार को राजबाग इलाके में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने आफिस से जुड़े दस्तावेज़ और इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए।

    पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया।

    अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान ज़फ़र अहमद मीर निवासी आरामवारी राजबाग श्रीनगर और सुदीप जो नेपाल का रहने वाला है और फिलहाल आरामवारी राजबाग में किराए पर रह रहा है के रूप में हुई है।आगे की जांच जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें