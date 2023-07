Jammu: SIU टीम ने किश्तवाड़ के छतरू इलाके में छह जगह की छापेमारी, आतंकी ठिकानों पर पड़ी रेड

SIU Team Raids किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई (SIU) ने किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में छह जगह छापेमारी की है। अधिकारी ने बताया कि किश्तवाड़ में स्थित आतंकवादियों के खिलाफ छापेमारी चल रही है जिनका दिशा-निर्देश पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे से छापेमारी की जा रही है।

SIU टीम ने किश्तवाड़ के छतरू इलाके में छह जगह की छापेमारी

किश्तवाड़, एजेंसी। किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई (SIU) ने किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में छह जगह छापेमारी की है। यह छापेमारी अभी लगातार जारी है। एसआईयू की यह कार्रवाई आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करने के लिए की जा रही है। आतंकी ठिकानों पर की छापेमारी एसआईयू किश्तवाड़ के अधिकारी ने बताया कि एनआईए अदालत जम्मू के निर्देशों के अनुसार यह छापेमारी की जा रही है। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि किश्तवाड़ में स्थित आतंकवादियों के खिलाफ छापेमारी चल रही है, जिनका दिशा-निर्देश पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे से छापेमारी की जा रही है। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ-साथ डिजिटल सबूतों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है।

Edited By: Preeti Gupta