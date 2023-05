जम्मू-कश्मीर, एएनआई। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आए दिन एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। इसी बीच कुलगाम में विशेष जांच इकाई (SIU) ने सक्रिय आतंकवादी फारूक अहमद भट उर्फ ​​नली के पिता अब्दुल गनी भट के चेक देसेन यारीपोरा स्थित आवासीय परिसर में तलाशी ली।

J&K | Continuing its crackdown on terror elements, Special Investigation Unit (SIU) Kulgam today, conducted searches in the residential premises of Abdul Gani Bhat, father of active terrorist Farooq Ahmad Bhat @ Nali, at Chek Desen Yaripora. Farooq Bhat is an active terrorist of…