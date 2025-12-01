Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SMVDIDE में एमबीबीएस सीटों के आवंटन के विरोध में समिति का आंदोलन तेज, हर वार्ड में बनेंगी इकाइयां

    By Ashok Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (एसएमवीडीआईडीई) में एमबीबीएस सीटों के आवंटन के विरोध में समिति का आंदोलन तेज़ हो गया है। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए हर वार्ड में इकाइयां बनेंगी। समिति का आरोप है कि सीटों का आवंटन पारदर्शी नहीं है और अयोग्य छात्रों को सीटें दी जा रही हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो आंदोलन जारी रहेगा।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIDE) में एमबीबीएस सीटों के आवंटन मामले में संघर्ष समिति आंदोलन को जमीनी स्तर पर और तेज करने जा रही है। सोमवार से समिति जिले से ब्लाक स्तर पर हर वार्ड में अपनी इकाइयां गठित करने जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में साधु संत समाज की जम्मू के गीता भवन में अहम बैठक होगी जिसमें विभिन्न मठों से जुड़े साधु, महंत और महात्मा गीता भवन में जुटेंगे। बता दें कि शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जिले से लेकर तहसील स्तर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर माता वैष्णो देवी के दान में आने वाली राशि को सनातन परंपरा के तहत उपयोग की मांग उठाई थी। कालेज के पहले सत्र में 50 में से 45 सीटों पर मुस्लिम समाज के छात्र चुने गए हैं। हिंदू संगठन इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं।

    ऊधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, राजोरी और पुंछ में भी समिति ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। शनिवार को हर जगह विरोध प्रदर्शन के बाद समिति ने हर वार्ड में इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया है। जम्मू शहर में 75 वार्ड में इकाइयां बनेंगी।

    हर इकाई में 10 से 15 लोग होंगे जिनके पास अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। तहसील, ब्लाक और पंचायत घर पर भी इकाइयां बनेंगी। इसका गठन सनातन धर्म सभा के महासचिव संजय गुप्ता की देखी रेख में होगा। आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा एक जैसी होगी। युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा।

    समिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में होने वाले कार्याक्रमों में पूरे संभाग के लोग शामिल हों। खासकर जम्मू में होने वाले 56 हिंदू सम्मेलनों में लोग बढ़चढ़ कर आगे आएं जिससे हिंदुओं की एकजुटता का संदेश पूरे राष्ट्र में जाएगा।

    सत्ता में बैठे जयचंद भूल चुके

    महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी का कहना है कि माता के चढ़ावे का पूरा पैसा हिदुओं के धार्मिक कार्यो, यज्ञ, अनुष्ठानों, अध्यात्म, सनातन के प्रचार प्रसार आदि कार्यों पर खर्च होना चाहिए। सत्ता में बैठे जयचंद भूल चुके हैं कि उन्हें वोट क्यों दिया गया था। हिंदू विधायक मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। जो विधायक आवाज न उठा सके उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस समय के उपराज्यपाल सनातन का स्वरूप हैं। उनके होते अगर हिंदुओं से न्याय नहीं हुआ तो फिर कब होगा।

    माता के चढ़ावे से पढ़ाई करना क्या उचित

    जम्मू-कश्मीर गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष राज कुमार गुप्ता का कहना है कि माता वैष्णो देवी एक्ट में साफ लिखा है कि माता वैष्णो देवी का चढ़ावा केवल मंदिर से जुडे़ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी उद्देश्यों के अनुरूप किया जा सके। भक्तों की उचित अपेक्षा है कि उनकी आस्था और योगदान से बने इन संस्थानों का संचालन उन्हीं के हितों के अनुरूप हो तथा इनके उद्देश्यों को मूल भावना के साथ निभाया जाए।

    इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है तो माता के चढ़ावे से पढ़ाई करना क्या उचित हैं। जरूरी है कि इन छात्रों को दूसरे कालेजों में शिफ्ट किया जाए। अगर हिंदुओं के लिए कोटा नहीं रखा जा सकता, तो मेडिकल कालेज को बंद कर दिया जाना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में किसी दूसरे राज्य से या दूसरे समुदाय का कोई कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए।



    कोट ::
    आंदोलन को अनुशासित और चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। यह संघर्ष किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सीट आवंटन की समीक्षा हो और नए सिरे से प्रक्रिया लागू हो।
    सुखबीर सिंह मनकोटिया, संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति