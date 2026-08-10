जम्मू: बारिश में बह गया स्मार्ट सिटी का दावा! सैनिक कालोनी में 25 दिन पुरानी सड़क धंसी, लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, जम्मू: स्मार्ट सिटी जम्मू के मूलभूत बुनियादी ढांचे के दावों को जारी मूसलाधार बारिश ने पूरी तरह धोकर रख दिया है। शहर के पाश इलाके सैनिक कालोनी के सेक्टर-सी में महज 25 दिन पहले बनी सड़क जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण पहली ही बारिश में बुरी तरह धंस गई और बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई।



सड़क के धंसने और साथ से गुजरते नाले में मिट्टी के कटाव के कारण आसपास के निवासियों और यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। हालत यह है कि पानी के तेज बहाव और ड्रेनेज न होने से टाइलें उखड़कर धंस गई हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। बैठने के लिए लगाए गए स्टील के बेंच अब ढहती सड़क के किनारे असुरक्षित स्थिति में टिके हैं।

सैनिक कालोनी के निवासियों में गहरा रोष सड़क के किनारे से गुजर रहे नाले की सही से घेराबंदी न होने के कारण कटाव तेजी से हो रहा है। सड़क की इस दुर्दशा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सैनिक कालोनी के निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बीस दिन में सड़क का इस तरह टूट जाना निर्माण सामग्री की बेहद घटिया गुणवत्ता और घटिया इंजीनियरिंग योजना को दर्शाता है। सड़क धंसने से बना गड्ढा और साथ बहता नाला रात के अंधेरे में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग निवासियों ने निगम प्रशासन और आयुक्त डॉ. देवांश यादव से मांग की है कि ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नाले की रिटेनिंग वॉल का निर्माण हो और जल निकासी का पुख्ता प्रबंध करके सड़क की अविलंब मरम्मत करवाई जाए। निगम के ज्वाइंट कमिश्नर फिरदौज काजी का कहना है कि बरसात के बाद मरम्मत कार्य शुरू करवाए जाएंगे।

निगम आयुक्त के आदेशों पर शुरू हुआ था सौंदर्यकरण कुछ महीने पहले जम्मू नगर निगम आयुक्त डा. देवांश यादव ने सैनिक कालोनी के सेक्टर-सी का दौरा किया था। स्थानीय निवासियों को राहत देने और यहां सुबह-शाम सैर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों की सुविधा के लिए उन्होंने सड़क के कच्चे किनारों पर इंटरलाकिंग टाइलें बिछाने और लोगों के बैठने के लिए विशेष स्टील के बैंच लगाने का कार्य शुरू करवाया था। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र का सौंदर्यकरण करना और सैर करने वालों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराना था।

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निकासी न होने से लाखों का बजट पानी में बहा लाखों रुपये की लागत से सड़क निर्माण और टाइलिंग का कार्य करीब 25 दिन पहले ही पूरा किया गया था। हालांकि, निर्माण के दौरान जल निकासी की वैकल्पिक या स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। परिणामस्वरूप हाल ही में हुई तेज बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो गया। पानी का सही निकास न मिलने के कारण नवनिर्मित सड़क अंदर ही अंदर धंसने लगी और किनारों पर बिछाई गई इंटरलॉकिंग टाइलें तथा स्टील के बैंच उखड़कर साथ ही गुजरते नाले के मुहाने पर झुक गए।