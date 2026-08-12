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    36 साल बाद खुली प्रेमी हत्याकांड की फाइल! SIA ने जम्मू समेत 9 जगह मारे छापे, पेड़ से लटके मिले थे पिता-पुत्र के शव

    By Dinesh MahajanEdited By: Dallu Slathia
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:22 PM (GMT+05:30)

    एसआईए ने कश्मीरी पंडित लेखक सरवानंद कौल 'प्रेमी' और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की 1990 में हुई हत्या के मामले में 36 साल बाद कार्रवाई की। एजेंसी ने जम्मू- ...और पढ़ें

    सरवानंद कौल 'प्रेमी' तथा उनके बेटे वीरेंद्र कौल (फाइल फोटो)

    सरवानंद कौल 'प्रेमी' तथा उनके बेटे वीरेंद्र कौल (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एसआईए ने 36 साल बाद प्रेमी हत्याकांड में कार्रवाई की।

    2. जम्मू-कश्मीर में नौ स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई।

    3. कश्मीरी पंडित लेखक सरवानंद कौल 'प्रेमी' और बेटे की हत्या।

    जागरण संवाददाता, जम्मू : कश्मीरी पंडित लेखक, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता सरवानंद कौल 'प्रेमी' तथा उनके बेटे वीरेंद्र कौल की वर्ष 1990 में हुई हत्या के मामले में 36 साल बाद राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने कार्रवाई की है। बुधवार को एसआईए ने जम्मू-कश्मीर में नौ स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर हत्याकांड से जुड़े संदिग्धों और साक्ष्यों की तलाश की।

    अधिकारियों के अनुसार यह मामला मूल रूप से अनंतनाग के दूरू थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 45/1990 से जुड़ा है, जिसे अब एसआईए की जांच के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।

    बागे-बाहू की शहबाज कॉलोनी में छापेमारी

    एसआईए की टीम ने जम्मू के बागे-बाहू क्षेत्र स्थित शहबाज कॉलोनी में मोहम्मद असलम के घर पर भी छापा मारा। यहां टीम ने घर की तलाशी लेने के साथ मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच की। हालांकि तलाशी के दौरान क्या बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    कौन थे सर्वानंद कौल

    सर्वानंद कौल कश्मीर के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, लेखक और अनुवादक थे। उन्हें कश्मीर के मशहूर शायर महजूर ने प्रेमी उपनाम दिया था। उन्होंने दो दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी थीं। उन्होंने श्री भगवद गीता, रामायण और रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का कश्मीरी में अनुवाद किया था।

    वह धार्मिक सदभावना में यकीन रखते थे। 1989 में जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का सामूहिक विस्थापन हुआ तो वह उस समय भी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में अपने पैतृक मकान में ही डटे रहे।

    पिता-पुत्र के शव एक पेड़ के साथ लटके मिले

    वह कहते थे कि कश्मीरी मुस्लिमों में उनका कोई विरोधी नहीं है। उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आतंकियों ने उन्हें 31 अप्रैल 1990 को उनके पुत्र के साथ अगवा किया था। आतंकियों ने सर्वानंद कौल के माथे पर गोली मारी थी। उनके पुत्र की भी हत्या कर दी गई थी। पिता-पुत्र के शव पहली मई 1990 को एक पेड़ के साथ लटके हुए मिले थे। 

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