जम्मू शहर का सबसे पुराना शिव मंदिर! काशी से लाए गए 11 स्फटिक शिवलिंग हैं खास; एक क्विंटल की घंटी भी खींचती ध्यान

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और श्री रणबीरेश्वर मंदिर जम्मू शहर का सबसे पुराना मंदिर है। श्री रणबीरेश्वर मंदिर को काशी की तर्ज़ पर बनाने की कोशिश जम्मू के राजा ने की थी। श्री रणबीरेश्वर मंदिर जम्मू के प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण महाराजा रणबीर सिंह ने लगभग 1880 में करवाया था।

भगवान शिव को समर्पित इस भव्य मंदिर में विशाल शिवलिंग, दुर्लभ एकादश स्फटिक लिंग और विशाल नंदी की प्रतिमा विशेष आकर्षण हैं। मंदिर की आध्यात्मिक भव्यता और ऐतिहासिक विरासत इसे जम्मू की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। मंदिर का इतिहास लगभग 1880 में महाराजा रणबीर सिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर जम्मू की प्राचीन धार्मिक विरासत का प्रतीक है। काशी की तर्ज पर महाराजा रणबीर सिंह ने जम्मू को मंदिरों के शहर के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था। मंदिर के गर्भगृह में एक ही पत्थर से निर्मित विशाल शिवलिंग है।

मंदिर की विशेषता ग्यारह स्फटिक लिंग, बनारस से लाए गए दुर्लभ एकादश स्फटिक लिंग मंदिर की विशिष्ट पहचान हैं। भव्य नंदी, मंदिर के प्रवेश पर भगवान शिव की ओर मुख किए विशाल नंदी विराजमान हैं। शालिग्राम शिलाएं, नर्मदा नदी की तलहटी से लाई गई शालिग्राम शिलाओं का भी विशेष धार्मिक महत्व है।अन्य देवालय, परिसर में महाकाली, पंचमुखी हनुमान, शनिदेव, गणेश और कार्तिकेय के मंदिर भी स्थित हैं।

एक क्विंटल वजन की विशाल घंटी है खास पुजारी विनोद शर्मा बताते हैं कि भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़े महाराजा रणबीर सिंह की प्रतिमा श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। विशाल घंटी, मंदिर परिसर में करीब एक क्विंटल वजन की विशाल धातु की घंटी भी विशेष आकर्षण है। संत की समाधि, मंदिर के नीचे स्थित खुले परिसर में उस संत की समाधि है, जो कभी इस स्थान पर ध्यान किया करते थे।हर पर्व त्यौहार और आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने आते हैं।