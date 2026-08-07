सावन में गंगा स्नान का विशेष महत्व, जम्मू से रवाना हुई निशुल्क हरिद्वार यात्रा, भक्ति भाव और आस्था का उमड़ा सैलाब

संवाद सहयोगी, मीरा साहिब. सावन के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है इसी के चलते जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शिव मंदिर पटली मोड से शुक्रवार को श्रावण माह को लेकर हरिद्वार के लिए निशुल्क पवित्र यात्रा रवाना हुई। मंदिर के महंत गोपालानंद जी महाराज एवं सूरज प्रकाश पप्पू की देखरेख में हरिद्वार गंगा स्नान के लिए इस निशुल्क यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु हरिद्वार के लिए रवाना हुए।

इससे पहले मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और उसके उपरांत श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। श्रावण माह में गंगा स्नान करना उत्तम इस मौके पर महंत गोपालानंद जी महाराज ने कहा कि श्रावण माह में गंगा स्नान करना काफी उत्तम माना गया है और उसी के चलते आज यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु निशुल्क हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं।