आतंकी हमले के अलर्ट के बावजूद नहीं कराए थे प्रबंध, शोपियां मजदूर हमले मामले में थाना प्रभारी पर बैठी जांच

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। Shopian Bihar Labour Attack Case: दक्षिण कश्मीर के गागरन शोपियां (Shopian, Gagran) में बिहार के तीन श्रमिकों पर हमले की गाज संबंधित पुलिस थाना प्रभारी पर गिर गई है। उसे अटैच कर उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है। इस बीच, पुलिस ने हमले में लिप्त दो आतंकियों को चिह्नित कर लिया है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अलर्ट के बावजूद नहीं किए प्रबंध अटैच किए गए थाना प्रभारी का नाम इंस्पेक्टर गुलाम जिलानी बट है। वह शाेपियां के थाना प्रभारी थी और उनके ही कार्याधिकार क्षेत्र में आने वाले गागरन में 13 जुलाई की रात को आतंकियों के एक हमले में बिहार के तीन श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बताया जा रहा है बार बार आतंकी हमले के अलर्ट के बावजूद उन्होंने कथित तौर पर अपने कार्य अधिकार क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों, कश्मीरी हिंदुओं और अन्य राज्यों से आए श्रमिकों की बस्तियों और मोहल्लों में सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं किया था। (Shopian on Alert) पद से तत्काल हटाए गए थाना प्रभारी हमले के कारणों की जांच के दौरान थाना प्रभारी शोपियां इंस्पेक्टर गुलाम जिलानी बट द्वारा कई जगहों पर तथाकथित तौर पर लापरवाही बरतने का पता चला है। इनका संज्ञान लेते हुए ही दक्षिण कश्मीर रेंज के डीआइजी रईस मोहम्मद बट ने उन्हें उनके पद से तत्काल हटाते हुए रेंज पुलिस मुख्यालय अनंतनाग में अटैच कर दिया है। दी जा रही दबिश इस बीच, संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिहार के श्रमिकों पर हमले में लिप्त दो आतंकियों को चिह्नित कर लिया गया है। उनका संबंध लश्कर ए तैयबा से रहा है और वह कुछ समय पहले ही अपने घरों से गायब हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। वह जल्द ही पकड़े जाएंगे या फिर किसी मुठभेड़ में मारे जांएगे।

