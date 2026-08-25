जम्मू-कश्मीर में हरियाली की कमान संभालेंगे युवा अफसर, 2024 बैच के 7 IAF अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के जंगलों की सुरक्षा और प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने 2024 बैच के एजीएमयूटी कैडर के सात युवा भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों और वरिष्ठ कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से तैनात किया है।

यह आदेश प्रशासनिक हित और विभाग के सुचारू कामकाज के लिए जारी किया गया है। इन नई नियुक्तियों से जमीनी स्तर पर वन संरक्षण, अतिक्रमण रोकने और पर्यावरण संरक्षण के अभियानों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

आदेश के अनुसार सभी सात अधिकारियों को उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग दी गई है, जहां वे वन मंडलों के कामकाज को समझेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करेंगे।

वन मंडल कार्यालय में तैनात हुए IAअसीम

जारी आदेश के अनुसार आइएफएस असीम को जम्मू वन मंडल कार्यालय में तैनात किया गया है। जम्मू संभाग के जंगलों में अतिक्रमण और तस्करी की चुनौतियों के बीच इनकी भूमिका अहम रहेगी।

आइएफएस अनुषा कोली को कठुआ वन मंडल कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कठुआ जिला पंजाब सीमा से सटा होने के कारण वन्यजीव सुरक्षा और वनों के संरक्षण के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है।

आइएएफ चंद्रभूषण को उधमपुर वन मंडल कार्यालय में पोस्ट

इसी तरह आइएफएस चंद्रभूषण को उधमपुर वन मंडल कार्यालय में पोस्टिंग दी गई है। वहीं सना फयाज को सिंध वन मंडल कार्यालय में तैनात किया गया है।

सिंध वन मंडल कश्मीर घाटी के सबसे खूबसूरत और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण मंडलों में से एक है। आइएफएस अनुभव जैन को मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), कश्मीर के कार्यालय में नियुक्त किया गया है।

आइएफएस नवदीप सिंह को सबसे बड़े कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और वन बल प्रमुख (एचओएफएफ), जम्मू-कश्मीर के कार्यालय में तैनात किया गया है।

वहीं आइएफएस शुभम कानौजिया को मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), जम्मू के कार्यालय में पोस्टिंग दी गई है। जम्मू संभाग के वनों के प्रबंधन में इनकी अहम भूमिका रहेगी।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इन जंगलों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इन नियुक्तियों को इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।