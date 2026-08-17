लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में खुद करें अपनी जनगणना, जियोफेसिंग अभियान शुरू

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में 17 अगस्त से शुरू हो रही स्वगणना अभियान जियोफेसिंग पर आधारित होगी। इस तकनीक से इन प्रदेशों में रह रहे सभी लोगों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी।

लद्दाख में इस वर्ष सितंबर के दौरान जनसंख्या गणना कराई जाएगी। जम्मू-कश्मीर के अधिसूचित बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी अवधि में गणना होगी। यह जानकारी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने लेह में संवाददाता सम्मेलन में दी।

लद्दाख जनगणना-2027 के दूसरे चरण में पूरी तरह कवर होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। उन्होंने बताया कि सितंबर के अंत तक जनगणना प्रक्रिया पूरी करने के बाद जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए एक अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई है।

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए आगामी जनगणना के लिए लोगों से स्व-गणना में अधिक से अधिक भाग लेने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की थी। सटीक जनगणना आंकड़े 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जनगणना-2027 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है। दूसरे चरण के लिए 17 से 31 अगस्त तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो केवल अधिसूचित बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों के लिए जियो-फेंसिंग के माध्यम से होगी। निवासी अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

इसके बाद एक से 30 सितंबर तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य पूरा करेंगे। अमित शर्मा ने बताया कि लद्दाख में सितंबर के दौरान पूर्ण कवरेज के लिए अनुमानित 637 एन्यूमरेशन ब्लाक बनाए जाएंगे। यह कार्य जून 2026 में पूरी हुई हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया के डिजिटल ढांचे पर आधारित होगा।

पहले चरण में लद्दाख के 17 चार्जों में 579 हाउस लिस्टिंग ब्लाक को डिजिटल माध्यम से कवर किया गया था। लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों और सर्दियों में भारी बर्फबारी को देखते हुए सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय लिया गया है।

सैन्य व अर्धसैनिक बल के लिए विशेष व्यवस्था जम्मू-कश्मीर में दूसरे चरण के तहत 16 जिलों के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसके लिए अनुमानित 4,146 एन्यूमरेशन ब्लाक बनाए जा रहे हैं। इनमें पुंछ, कठुआ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी, कुपवाड़ा, बडगाम, बारामुला, बांडीपोरा, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम जिले शामिल हैं।

जनगणना की तैयारियों में सैन्य और अर्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अमित शर्मा ने बताया कि जनगणना-2027 के पहले चरण में 1 से 30 जून 2026 तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में पहले चरण के दौरान 100 प्रतिशत डिजिटल डेटा संग्रह किया गया। दूसरे चरण की जनसंख्या गणना के माध्यम से जनसंख्या वितरण, परिवारों की स्थिति, जनसांख्यिकीय संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, प्रवासन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन क्षमता और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाएंगे।