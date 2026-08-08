15 अगस्त से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद! जम्मू के सीमांत गांवों में चला सर्च अभियान, गाला से थोरनी तक पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, जम्म। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर जम्मू के ग्रामीण, सीमांत व अन्य संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को चौकी चौरा क्षेत्र में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान और लंबी दूरी की गश्त की। पुलिस टीम ने गाला से थोरनी तक अभियान चलाते हुए मियारी, जुठल और अंब गांवों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

अभियान में पुलिस जवानों के साथ विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्यों ने भी भाग लिया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर समन्वय के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के दौरान संवेदनशील स्थानों और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली गई।

पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध व्यक्ति या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है तथा पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। थोरनी गांव में पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या वस्तु की जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा पुलिस अधिकारियों को सूचित करें।

सुरक्षा में आमजन की भूमिका पुलिस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में आम लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाने को कहा गया।

खबरें और भी





