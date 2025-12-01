Jammu Kashmir News: पौनी में बदलते मौसम से बढ़ा बीमारियों का खतरा, बच्चे-बुजुर्ग सबसे ज्यादा बन रहे शिकार

संवाद सहयोगी, पौनी। तेजी से बढ़ती सर्दी में लोग अज्ञात मौसमी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, खांसी, जुकाम, बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याओं के कारण स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

स्वास्थ्य जोन पौनी के अंतर्गत आने वाले सभी पीएचसी में मौजूदा समय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। गत एक महीने में पीएचसी में मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

केवल पौनी पीएचसी में ही करीब 400 मरीज मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए पहुंचे। भांवला, रनसू और भारख पीएचसी में लगभग 100-100, ठाकराकोट में 200 और जिज पीएचसी में करीब 200 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। इन सभी केंद्रों में कुल मिलाकर लगभग 1000 मरीजों का उपचार किया गया है। पीएचसी पौनी के बीएमओ डॉ. रजनीश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है और मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।