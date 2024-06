वहीं इधर से भी जवाबी गोलीबारी की गई। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। इसके बाद आतंकवादी जंगल में भाग गए। हमारी टीमों ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है और तलाशी दल अंदर है। हमने घटनास्थल के चारों ओर एक विस्तृत क्षेत्र को कवर किया है। जल्द ही इस समूह को बेअसर कर दिया जाएगा।

#WATCH | J&K: Indian Army has launched a vast cordon and search operation in Kota Top area of Gandoh in Doda after a Police jawan was injured in exchange of fire with terrorists.



DIG Ramban-Doda Range, Shridhar Patil says, "...After around 2 hours of search, they located a group… pic.twitter.com/sdBFi3F0cp— ANI (@ANI) June 13, 2024