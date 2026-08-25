हम फौजी इस देश की धड़कन हैं... जम्मू-कश्मीर में तैनात जवानों की कलाई नहीं रही सूनी; स्कूली बच्चियों ने बांधी राखी

संवाद सहयोगी, आरएसपुरा। रक्षाबंधन से पहले महाराजा हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा के बच्चों ने देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त करते हुए एक अनूठी पहल की।

विद्यार्थियों ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां जवानों की कलाइयों पर बांधीं और उनकी लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

मंगलवार को विद्यालय में रक्षाबंधन का पर्व देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने आकर्षक राखियां तैयार कीं और उन्हें लेकर सीमा पर पहुंचे।

बच्चों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति आभार जताया और कहा कि सैनिकों का योगदान हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। वहीं जवानों ने भी बच्चों का स्वागत करते हुए उनके इस भावपूर्ण प्रयास की सराहना की।