जम्मूू का ये शिव मंदिर क्यों है खास? यहां नहर किनारे विराजे हैं भोलेनाथ, मन्नत मांगने दूर-दूर से पहुंचते श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के मीरां साहिब के गांव मरालियां में रणबीर नहर किनारे के बना शिव मंदिर सावन माह के दौरान आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर रोज भोलेनाथ के भगत मंदिर में पूजा करते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। नहर किनारे बसे शिव की आराधना करने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां जो रणबीर नहर में स्नान करके पूजा-अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।



वर्ष 2012 में गांव के लोगों की ओर से आपसी सहयोग कर मंदिर की स्थापना की गई और मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया। इसी माह के अंत में भगवान शिव की बड़ी मूर्ति भी मंदिर में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां जारी हैं।

जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से गांव में लोगों में आपसी झगड़ा नहीं हुआ और बस्ती में लोग आपस में मिलकर रहते हैं। करीब 14 साल पुराने इस मंदिर के प्रति लोगों की काफी आस्था है। मंदिर की विशेषता नहर किनारे बसे मंदिर की विशेषता है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना बस्ती के सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर करवाई थी और इसी की वजह है कि मंदिर सभी वर्गों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। खासकर सावन के महीने में तो यहां श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। मरालियां गांव के अलावा भी आसपास के कई गांवों के लोग यहां आकर सावन माह की पूजा-अर्चना करते हैं।