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जम्मूू का ये शिव मंदिर क्यों है खास? यहां नहर किनारे विराजे हैं भोलेनाथ, मन्नत मांगने दूर-दूर से पहुंचते श्रद्धालु

By Lalit Kumar Edited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:15 AM (IST)

जम्मू के मीरां साहिब के मरालिया गांव का शिव मंदिर सावन माह में आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां रणबीर नहर में स्नान कर पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर 2012 में स्थापित हुआ और सभी वर्गों के सहयोग से बना है।

शिव मंदिर मरालियां।

शिव मंदिर मरालियां।

HighLights

  1. मरालिया शिव मंदिर सावन माह में आस्था का प्रमुख केंद्र।

  2. रणबीर नहर में स्नान कर पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

  3. 2012 में स्थापित, सभी वर्गों के सहयोग से बना यह मंदिर।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के मीरां साहिब के गांव मरालियां में रणबीर नहर किनारे के बना शिव मंदिर सावन माह के दौरान आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर रोज भोलेनाथ के भगत मंदिर में पूजा करते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। नहर किनारे बसे शिव की आराधना करने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां जो रणबीर नहर में स्नान करके पूजा-अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।


वर्ष 2012 में गांव के लोगों की ओर से आपसी सहयोग कर मंदिर की स्थापना की गई और मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया। इसी माह के अंत में भगवान शिव की बड़ी मूर्ति भी मंदिर में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां जारी हैं।

जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से गांव में लोगों में आपसी झगड़ा नहीं हुआ और बस्ती में लोग आपस में मिलकर रहते हैं। करीब 14 साल पुराने इस मंदिर के प्रति लोगों की काफी आस्था है।

मंदिर की विशेषता

नहर किनारे बसे मंदिर की विशेषता है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना बस्ती के सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर करवाई थी और इसी की वजह है कि मंदिर सभी वर्गों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। खासकर सावन के महीने में तो यहां श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। मरालियां गांव के अलावा भी आसपास के कई गांवों के लोग यहां आकर सावन माह की पूजा-अर्चना करते हैं।

सावन महीने में भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना

सेवादार नरोत्तम शर्मा बताते हैं कि सावन महीने में मंदिर में भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना होती है और जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और मंदिर में सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मन्नत मांगता है भगवान शिव उसकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं। इसके अलावा भी मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं।

स्थानीय निवासी नीलू कुमार ने बताया कि जब से यहां पर शिव मंदिर की स्थापना हुई है खासकर सावन महीने में पूरे चार सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन महीने में गांव की महिला सत्संग मंडली की ओर से विशेष सत्संग किया जाता है और लंगर भी लगाया जाता है।