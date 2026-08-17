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महादेव का प्रिय डमरू जीवन को संतुलित करने का मंत्र! हर थाप में छिपा रहस्य, जानिए इससे जुड़ी रोचक मान्यता

By Ashok Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:16 PM (IST)

भगवान शिव का प्रिय वाद्य डमरू केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि सृजन, नाद और संतुलन का प्रतीक है, जिसका सावन में विशेष महत्व है। यह महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति का स्रोत है और जीवन में शांति, शक्ति व सृजन के संतुलन का संदेश देता है।

भगवान शिव के डमरू का आध्यात्मिक महत्व।

भगवान शिव के डमरू का आध्यात्मिक महत्व

HighLights

  1. डमरू शिव के नाद, सृजन और तांडव का प्रतीक है।

  2. महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति डमरू के चौदह बार बजने से हुई।

  3. यह जीवन में शांति, शक्ति और सृजन का संतुलन सिखाता है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पावन पर्व माना जाता है। शिवभक्ति में जहां जलाभिषेक, बेलपत्र और मंत्रोच्चार का विशेष महत्व है। वहीं भगवान शिव के प्रिय वाद्य ’डमरू’ का भी गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि शिव के नाद, सृजन और तांडव का प्रतीक माना जाता है। जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है।

हिंदू धर्म में नृत्य, कला, योग और संगीत को जीवन के संतुलन का आधार माना गया है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ’नाद’ को सृष्टि और चेतना का मूल तत्व कहा गया है। मंदिर की घंटी, शंख, वीणा, बांसुरी, मंजीरा, मृदंग, तबला और डमरू जैसे वाद्य न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा हैं, बल्कि ये हमारे मन और वातावरण को भी शुद्ध और शांत करने में सहायक होते हैं।

शिव ने डमरू को बजाकर ’महेश्वर सूत्रों’ की उत्पत्ति की

पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव अपने हाथ में डमरू धारण करते हैं। डमरू से उत्पन्न नाद को सृष्टि में ऊर्जा, जागरूकता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने डमरू को चौदह बार बजाकर ’महेश्वर सूत्रों’ की उत्पत्ति की, जो भाषा और ज्ञान की नींव बने। यह हमें यह संदेश देता है कि ध्वनि और ज्ञान हमारे जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परिवर्तन ही जीवन का नियम

डमरू का आकार भी जीवन के संतुलन को दर्शाता है। बीच से संकरा और दोनों ओर से चौड़ा यह वाद्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। शिव के तांडव के साथ डमरू का नाद यह दर्शाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए।

डमरू की ध्वनि को धार्मिक रूप से पवित्र और सकारात्मक माना गया है। आज के तनावपूर्ण जीवन में भी संगीत और ध्वनि चिकित्सा, साउंड थ्रैपी मानसिक शांति प्रदान करती है। डमरू की थाप हमें ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। जिससे तनाव और नकारात्मकता कम होती है।

जीवन में शांति, शक्ति और सृजन तीनों का संतुलन जरूरी

भगवान शिव के हाथ में डमरू हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में शांति शक्ति और सृजन तीनों का संतुलन आवश्यक है। सावन के पावन समय में जब मंदिरों में हर-हर महादेव की गूंज और डमरू की थाप सुनाई देती है, तो वह केवल धार्मिक वातावरण ही नहीं बनाती, बल्कि हमारे मन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है।

डमरू का नाद हमारे जीवन को यह संदेश देता है। जहां संतुलन है। वहीं शांति है। जहां शांति है, वहीं सृजन है और जहां सृजन है। वहीं जीवन का वास्तविक अर्थ है।