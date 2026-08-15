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'सारे जहां से अच्छा...’ CM अब्दुल्ला ने इसी पंक्ति से शुरू किया संबोधन, इस बार क्यों नहीं पढ़ा अपनी उपलब्धियों का ब्योरा?

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 10:28 PM (IST)

उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस पर 'सारे जहां से अच्छा' से संबोधन शुरू किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बजाय देशभक्ति और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर जोर दिया।

CM अब्दुल्ला ने किया संबोधन। फोटो जागरण

CM अब्दुल्ला ने किया संबोधन। फोटो जागरण

HighLights

  1. 'सारे जहां से अच्छा' से शुरू हुआ संबोधन।

  2. सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा नहीं पढ़ा।

  3. जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर जोर।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन की शुरुआत मशहूर देशभक्ति की पंक्तियों “सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा; हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा” से की। उन्होंने कहा कि ये शब्द देश के प्रति लोगों के प्रेम, गर्व और भावनात्मक जुड़ाव को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं।

उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस को खुशी, स्मरण और कृतज्ञता का दिन बताते हुए देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश को ऐसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जहां प्रगति, शांति, भाईचारा और खुशहाली और अधिक मजबूत हो।

जम्मू-कश्मीर के भविष्य के लिए बलिदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने, उनकी सेवा करने और उनके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करती रहेगी जिन्होंने देश की आजादी और जम्मू-कश्मीर के भविष्य के लिए बलिदान दिया।

अपने संबोधन में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और संवैधानिक गारंटियों के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। हालांकि, इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा पढ़ने से परहेज किया।

राज्य के दर्जे की बहाली जैसे मुद्दों पर जोर

उन्होंने आधिकारिक भाषण और उसमें शामिल सरकार की उपलब्धियों की सूची को पढ़ने के बजाय यह कहते हुए छोड़ दिया कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। इस तरह उनके संबोधन का मुख्य जोर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के बजाय देशभक्ति, शांति, भाईचारे, जम्मू-कश्मीर के भविष्य और राज्य के दर्जे की बहाली जैसे मुद्दों पर रहा।

अपने संबोधन के अंत में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उम्मीद जताई कि देश के अगले 80 वर्ष पिछले आठ दशकों से भी अधिक शानदार होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति, भाईचारा, शांति और खुशहाली देखने को मिलेगी। उन्होंने “जय हिंद, जय जम्मू-कश्मीर” के साथ अपना संबोधन समाप्त किया।