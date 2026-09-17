जम्मू में 1 अक्टूबर से सफाई बंद! कर्मचारियों ने निगम को दिया 16 दिन का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो होगी हड़ताल

जागरण संवाददाता, जम्मू। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जम्मू-कश्मीर इकाई ने सफाई कर्मचारियों के हक, सम्मान और सुरक्षा को लेकर जम्मू नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का एलान किया है। यूनियन ने निगम प्रशासन को हड़ताल का नोटिस देते हुए 16 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद पहली अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है।

बुधवार को संघ के जम्मू नगर निगम के प्रधान अमर मोमन व चेयरमैन लक्की चिद्दा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने टाउन हाल में पहुंच कर पहले तो प्रदर्शन किया फिर निगम प्रशासन को नोटिस दिया। सफाई कर्मियों ने रखीं बड़ी मांगें संघ की मांग है कि जम्मू नगर निगम में कार्यरत सभी एनजीओ सफाई कर्मियों की सीनियरिटी लिस्ट बिना देरी और पारदर्शी तरीके से जारी कर यूनियन व कर्मचारियों के समक्ष रखी जाए। इसके साथ ही वर्षों से सेवा दे रहे सभी पात्र एनजीओ सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने और ठेकेदारी व एनजीओ प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर सीधे स्थायी रोजगार देने की मांग उठाई गई है। यूनियन ने नगर निगम प्रशासन से इन मुद्दों पर फौरन लिखित और समयबद्ध समझौता करने का आग्रह किया है।

यूनियन ने दो टूक चेतावनी यूनियन ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर उनकी जायज मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो सभी सफाई कर्मी कानून के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। संघ ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और अधिकारों की रक्षा के लिए है।