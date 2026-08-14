सांबा वालों की बल्ले-बल्ले! 15 अगस्त पर बड़ा तोहफा मिला, स्टेशन पर 6 ट्रेनें ठहरेगीं

जागरण संवाददाता, सांबा। जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। सांबा वासियों को सरकार की तरफ से 15 अगस्त का तोहफा मिला है। अब सांबा स्टेशन पर 6 ट्रेन ठहरेंगी। लंबे समय के बाद रेलगाड़ियों के ठहराव का समाचार आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

कोरोना महामारी के चलते सांबा रेलवे स्टेशन से तकरीबन गाड़ियों के ठहराव पर मंत्रालय की ओर से रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसके लिए कई बार संगर्ष किया। साथ ही आंदोलन भी किए।

15 अगस्त से 6 गाड़ियों के ठहराव का आदेश जारी आखिरकर मंत्रालय ने 15 अगस्त से 6 गाड़ियों के ठहराव का आदेश जारी किया है। इसके बाद शहरवासी बहुत खुश है। स्थानीय भाजपा नेता राकेश सिंह पिंटा ने बताया कि यह बहुत पुरानी और लंबित मांग थी जिसे केंद्र सरकार में बैठे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पूरा किया है। इसके लिए हम उनके आभारी है।

सांबा में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने बताया कि यह गाड़िया बहुत कम हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक सुविधा हो सके। उन्होंने सांबा मुख्य चौक पर ख़ुशी जताते हुए कहा कि सांबा में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसके साथ साथ सेना के एक ब्रिगेड, सीमा सुरक्षा बल की 4 यूनिट और स्थानीय आबादी का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।

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