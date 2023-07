सांबा के पहाड़ी क्षेत्र में मौसम जानकारी उपकरण मिलने से लोगों में दहशत, बम निरोधक दस्ते को बुलाना पड़ा

जम्मू-कश्मीर के सांबा में बुधवार को पहाड़ी इलाके में एक खेत से मौसम जानकारी उपकरण मिला। इस उपकरण के मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। हालात ये हो गए कि पुलिस को बम निरोधक दस्ते को बुलाना पड़ा। बम निरोधक दस्ते ने उपकरण की जांच और फिर लोगों ने राहत की सांस ली। अधिकारियों ने बताया कि यह वैदेएक्स नाम का उपकरण है।

सांबा के पहाड़ी क्षेत्र में मौसम जानकारी उपकरण मिलने से लोगों में दहशत, बम निरोधक दस्ते को बुलाना पड़ा

सांबा/जम्मू, संवाद सहयोगी। सांबा के पहाड़ी क्षेत्र सुंब में बुधवार शाम को उस समय दहशत का माहौल बन गया जब स्थानीय किसान मंगू राम ने अपने खेत में बिजली से टिमटिमाती हुई एक वस्तु देखी। जिसके साथ एक बैलून और रस्सी बंदी हुई थी। जहां से वस्तु मिली उससे 20-22 किलोमीटर पर ही भारत-पाक सीमा भी है। शुरुआती समय में सभी को ड्रोन के माध्यम से गिराए जाने वाला कोई संदिग्ध वस्तु लगा। स्थानीय किसान ने इसकी जानकारी पट्यारी गांव के सरपंच बलदेव सिंह को दी। सरपंच ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील किया और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस की कार्रवाई देख पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। लोग अलग-अलग अटकलें लगा रहे थे। पुलिस की ओर से इसकी सूचना बम निरोधक दस्ते को दे दी गई थी। दस्ते ने मौके पर पहुंच कर उक्त संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले लिया। वैदेएक्स नाम का उपकरण बम निरोधक दस्ते ने जांच में पाया कि यह एक वैदेएक्स नाम का उपकरण है, जोकि मौसम विभाग की ओर से छोड़ा गया है। मौसम विभाग की ओर से इस उपकरण को अक्सर मौसम की जानकारी जुटाने के लिए छोड़ा जाता है। एसएसपी बेनाम तोष ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह एक वैदेएक्स नाम का उपकरण है जोकि विभाग की ओर से छोड़ा गया था और कहीं संपर्क कटने अथवा किसी के टकराने की वजह से खेतों में गिर गया था। ग्रामीणों ने ऐसी वस्तु पहली बार देखी थी, जिस वजह से इलाके में दहशत का माहौल बना।

