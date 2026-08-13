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    मां वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी! साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस अब कटरा जाएगी, उधमपुर में भी रुकेगी

    By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:27 AM (IST)

    साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस को जल्द ही कटरा तक बढ़ाया जाएगा, जिससे माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे बोर्ड द्वा ...और पढ़ें

    साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन। (फाइल फोटो)

    साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन।  (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस कटरा तक बढ़ाई जाएगी।

    2. वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

    3. पश्चिमी भारत के यात्रियों की यात्रा आसान होगी।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। मां वैष्णो देवी कटरा आने-जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस को जल्द ही कटरा तक बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने बुधवार को ट्रेन के परिचालन को जम्मू तवी से आगे कटरा तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है।

    इससे यात्रियों को कटरा और माता वैष्णो देवी के लिए सीधे रेल संपर्क की सुविधा मिलेगी। इस कदम का मकसद पश्चिमी भारत से आने वाले तीर्थयात्रियों और यात्रियों की यात्रा को आसान बनाना है।

    पहले उधमपुर स्टेशन पररुकेगी ट्रेन

    नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीज़न के अनुसार, यह ट्रेन जम्मू होते हुए चलेगीफिर कटरा में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले उधमपुर के शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर रुकेगी।

    इस विस्तार से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों के हज़ारों यात्रियों को फ़ायदा होगा, जिन्हें अभी कटरा पहुंचने के लिए जम्मू तवी पर उतरकर बस या परिवहन के अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

    कटरा तक के लिए ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं 

    नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीज़न के अनुसार, इस बढ़ी हुई सेवा से यात्रियों को कटरा तक की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन बदलने या अलग से इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे यात्रा का समय और अतिरिक्त खर्च कम होगा।

    यात्रियों को सलाह

    बढ़ी हुई सेवा शुरू होने की तारीख़ को अंतिम रूप देने के बाद अलग से बताया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे रिज़र्वेशन और ट्रेन की ताज़ा स्थिति के लिए IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या स्टेशन के पूछताछ काउंटर देखें।

    खबरें और भी

    जम्मू डिवीज़न के अधिकारियों ने कहा कि इस विस्तार से धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर तक रेल कनेक्टिविटी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगी।