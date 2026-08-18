जम्मू-कश्मीर में हाईवे पर अब नहीं चलेगी मनमानी! स्पेशल टास्क फोर्स करेगी निगरानी, ब्लैक स्पॉट से अवैध कट तक नजर

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आज मंगलवार 18 अगस्त 2026 को इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 1412-जेके (जीएडी) ऑफ 2026 जारी किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि इस टास्क फोर्स को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने के लिए बनाया गया है। आदेश के अनुसार हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स में अध्यक्ष जिले के जिलाधिकारी जबकि सदस्य के तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अतिरिक्त उपायुक्त/सब डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट, संबंधित सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (अरबन लोकल बॉडी) के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा भी अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर किसी भी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को टास्क फोर्स में शामिल कर सकते हैं। कैसे काम करेगी ये टास्क फोर्स? यह टास्क फोर्स सिर्फ बैठकें नहीं करेगी, बल्कि हाईवे की एक-एक खामी पर नजर रखेगी।

अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर: नेशनल हाईवे और बड़ी सड़कों पर अवैध कट, अतिक्रमण और अनधिकृत रास्तों को हटाने की निगरानी करेगी।

ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म: सड़क हादसों वाले 'काल' कहे जाने वाले खतरनाक स्थानों की पहचान करेगी और वहां इंजीनियरिंग, सख्ती और जागरूकता से सुधार के उपाय सुझाएगी।

24x7 निगरानी: हाईवे की निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा से जुड़ी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेगी।

जमीन के इस्तेमाल पर भी नजर: हाईवे के किनारे जमीन के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेगी।

हर 15 दिन में होगी समीक्षा सरकार ने साफ कर दिया है कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी टास्क फोर्स को हर पखवाड़े में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी, जिसमें सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर समय-समय पर सरकार को प्रगति रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।