जम्मू-कश्मीर में दर्दनाक हादसा, रियासी में अचानक पीछे सरकी सूमो और गहरी खाई में जा गिरी; पती-पत्नी समेत तीन की मौत
जम्मू-कश्मीर के रियासी में टाटा सूमो दुर्घटना में तीन की मौत हुई, वहीं अनंतनाग और राजौरी में भी सड़क हादसों में कुल 10 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं की जांच शुरू कर दी गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
HighLights
रियासी में टाटा सूमो खाई में गिरी, तीन की मौत।
अनंतनाग में टवेरा दुर्घटनाग्रस्त, चार लोग घायल हुए।
राजौरी में कार खेत में गिरी, छह लोग घायल।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। रियासी जिले में एक टाटा सुमो गहरी खाई में गिर गई। ठाकरा कोट तहसील के पनासा-थुब मार्ग पर धरमन धार में बुधवार रात एक टाटा सूमो अचानक पीछे की ओर सरकते हुए गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि JK14B-1284 नंबर की सूमो थुब की ओर जा रही थी। धरमन धार के पास अचानक वाहन पीछे की ओर सरक गया और गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मोबाइल फोन व टॉर्च की रोशनी में खाई में उतरकर बचाव कार्य शुरू किया।
हादसे में तीन की मौत
मृतकों की पहचान प्रेम सिंह (50), उनकी पत्नी संतोषी देवी (45), दोनों निवासी थुब और दुर्गी देवी (70) निवासी जिज के रूप में हुई है। दुर्गी देवी मृतक संतोषी देवी की मां बताई गई हैं।
बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। तीनों शवों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनासा पहुंचाया गया, जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिए गए। वहीं, सूमो चालक के लापता होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
अनंतनाग में अनियंत्रित होकर फिसली गाड़ी
अनंतनाग में सिंथल टॉप के पास बुधवार को एक टवेरा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सिंथन टॉप से करीब दो से तीन किलोमीटर नीचे, लरनू पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ। जब टवेरा गाड़ी एसकेआईएमएस सौरा से किश्तवाड़ की ओर एक शव लेकर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी फिसल गई। गाड़ी में पांच लोग सवार थे, जिनमें चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है।
राजौरी में कार सड़क से फिसलकर खेत में गिरी
वहीं राजौरी में बुधवार सुबह खवास इलाके में एक गाड़ी सड़क से फिसलकर खेतों में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को गाड़ी से निकाला गया और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार दिया गया। जिसके बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।