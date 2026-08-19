जम्मू-कश्मीर में दर्दनाक हादसा, रियासी में अचानक पीछे सरकी सूमो और गहरी खाई में जा गिरी; पती-पत्नी समेत तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, जम्मू। रियासी जिले में एक टाटा सुमो गहरी खाई में गिर गई। ठाकरा कोट तहसील के पनासा-थुब मार्ग पर धरमन धार में बुधवार रात एक टाटा सूमो अचानक पीछे की ओर सरकते हुए गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि JK14B-1284 नंबर की सूमो थुब की ओर जा रही थी। धरमन धार के पास अचानक वाहन पीछे की ओर सरक गया और गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मोबाइल फोन व टॉर्च की रोशनी में खाई में उतरकर बचाव कार्य शुरू किया।

हादसे में तीन की मौत मृतकों की पहचान प्रेम सिंह (50), उनकी पत्नी संतोषी देवी (45), दोनों निवासी थुब और दुर्गी देवी (70) निवासी जिज के रूप में हुई है। दुर्गी देवी मृतक संतोषी देवी की मां बताई गई हैं। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। तीनों शवों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनासा पहुंचाया गया, जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिए गए। वहीं, सूमो चालक के लापता होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

अनंतनाग में अनियंत्रित होकर फिसली गाड़ी अनंतनाग में सिंथल टॉप के पास बुधवार को एक टवेरा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सिंथन टॉप से करीब दो से तीन किलोमीटर नीचे, लरनू पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ। जब टवेरा गाड़ी एसकेआईएमएस सौरा से किश्तवाड़ की ओर एक शव लेकर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी फिसल गई। गाड़ी में पांच लोग सवार थे, जिनमें चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है।