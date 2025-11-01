Jammu Kashmir Accident: बारामूला के पट्टन में दर्दनाक सड़क हादसा, ऑटो की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। बारामूला जिले के पट्टन क्षेत्र के चेनाबल इलाके के निकट हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पहचान सिंहपोरा पट्टन के रहने वाले 63 साल र्वषीय निसार अहमद लोन के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर शाम उस समय घटी जब उक्त व्यक्ति सड़क पार करते समय ऑटो, जेके05एन- 4085 है और जिसे अंदरगाम पट्टन के रहने वाले मेराज उद दीन मलिक पुत्र अब्दुल रहमान मलिक चला रहा था, की चपेट में आ गया जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

आस-पास के लोगों ने घायल आदमी को जेवीसी श्रीनगर पहुंचाया जहां उसने चोटों की वजह से दम तोड़ दिया।

पुलिस ने आटो चालक को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है।