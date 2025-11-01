Language
    Jammu Kashmir Accident: बारामूला के पट्टन में दर्दनाक सड़क हादसा, ऑटो की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    बारामूला जिले के पट्टन क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 63 वर्षीय निसार अहमद लोन की मौत हो गई। यह घटना चेनाबल इलाके के पास हुई जब लोन सड़क पार कर रहे थे और एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल लोन को श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। बारामूला जिले के पट्टन क्षेत्र के चेनाबल इलाके के निकट हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पहचान सिंहपोरा पट्टन के रहने वाले 63 साल र्वषीय निसार अहमद लोन के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर शाम उस समय घटी जब उक्त व्यक्ति सड़क पार करते समय ऑटो, जेके05एन- 4085 है और जिसे अंदरगाम पट्टन के रहने वाले मेराज उद दीन मलिक पुत्र अब्दुल रहमान मलिक चला रहा था, की चपेट में आ गया जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
    आस-पास के लोगों ने घायल आदमी को जेवीसी श्रीनगर पहुंचाया जहां उसने चोटों की वजह से दम तोड़ दिया।
    पुलिस ने आटो चालक को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है।