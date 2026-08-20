आंधी-तूफान व बिजली गिरने पर शोध को मिलेगी मजबूती, जम्मू विश्वविद्यालय में उन्नत इलेक्ट्रिक फील्ड मिल स्थापित

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में उन्नत इलेक्ट्रिक फील्ड मिल स्थापित की गई है। इस उपकरण की मदद से क्षेत्र में गरज-चमक वाले तूफानों, बिजली गिरने तथा उनसे संबंधित प्राकृतिक खतरों की निगरानी और वैज्ञानिक शोध को मजबूती मिलेगी।

यह स्थापना डायनेमिक्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग नामक सहयोगात्मक शोध परियोजना के तहत की गई है। परियोजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र द्वारा मिशन मौसम के अंतर्गत प्रायोजित किया गया है। आम लोगों की सुरक्षा के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण योगदान परियोजना का नेतृत्व एनसीइएसएस के वैज्ञानिक डॉ. उन्नीकृष्णन सीके और जम्मू विश्वविद्यालय के आपदा प्रबंधन केंद्र के निदेशक प्रो. एसके पंडिता संयुक्त रूप से कर रहे हैं। नव स्थापित उपकरण वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र की निरंतर निगरानी करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

इससे गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं के विकास एवं स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी। प्राप्त आंकड़े स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा आम लोगों की सुरक्षा के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। डॉ. उन्नीकृष्णन की विश्वविद्यालय परिसर में मौजूदगी के अवसर पर आपदा प्रबंधन के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के प्रथम बैच के लिए एक संवादात्मक व्याख्यान भी आयोजित किया गया। प्रो. एसके पंडिता ने अतिथि वक्ता का विद्यार्थियों से परिचय कराया तथा उन्हें आपदा प्रबंधन केंद्र और उसके शैक्षणिक उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

खतरों को कम करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर भी चर्चा व्याख्यान के दौरान डॉ. उन्नीकृष्णन ने गरज-चमक वाले तूफानों के विज्ञान, बिजली गिरने की प्रक्रिया, सुरक्षा उपायों तथा नव स्थापित इलेक्ट्रिक फील्ड मिल के कार्य सिद्धांत पर विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बिजली गिरने से होने वाले खतरों को कम करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर भी चर्चा की। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए उन्होंने उन्हें एनसीइएसएस में शोध एवं शोध-प्रबंध कार्य करने के अवसरों से भी अवगत कराया।

कार्यक्रम के अंत में जम्मू विश्वविद्यालय की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. युद्धवीर सिंह ने डॉ. उन्नीकृष्णन के प्रति औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। यह पहल जम्मू विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।