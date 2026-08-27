रक्षाबंधन के दिन चंद्रग्रहण भी! जम्मू में दिखेगा या नहीं? ज्योतिषाचार्य से जानें राखी बांधने का सही समय

जागरण संवाददाता, जम्मू: भाई-बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं स्टेट अवॉर्डी महंत रोहित शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने बताया कि श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त को सुबह 9:09 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9:49 बजे समाप्त होगी।

28 अगस्त को सूर्योदय-व्यापिनी पूर्णिमा होने के कारण इसी दिन रक्षाबंधन मनाना शास्त्र सम्मत है। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को राहुकाल सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक रहेगा। इस अवधि को छोड़कर दिनभर राखी बांधी जा सकती है। उन्होंने लोगों से इस बार देश में निर्मित राखियों का प्रयोग करने और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की।

भाई को तिलक लगाकर आरती करे बहन महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि राखी बांधते समय बहन भाई को तिलक लगाकर आरती करे और अक्षत अर्पित करने के बाद दाहिनी कलाई पर रक्षासूत्र बांधे। इसके बाद मिठाई खिलाकर भाई का आशीर्वाद लिया जाए। भाई भी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का संकल्प ले। यदि भाई-बहन अलग-अलग स्थानों पर हों तो बहन भगवान श्रीकृष्ण को राखी अर्पित कर भाई की मंगलकामना कर सकती है।

चंद्रग्रहण को लेकर भय की जरूरत नहीं महंत रोहित शास्त्री ने कहा कि 28 अगस्त को चंद्रग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां सूतक आदि को लेकर अनावश्यक भय या भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं भी सामान्य दिनचर्या जारी रखें और किसी प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण नियमों के कारण तनाव न लें।