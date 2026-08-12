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    राजौरी की ऐतिहासिक लाह वाली बावली को मिलेगी नई पहचान, उमर सरकार ने मंजूर किए 5.78 करोड़; पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

    By Rohit Jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:30 AM (IST)

    राजौरी की ऐतिहासिक लाह वाली बावली के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 5.78 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ...और पढ़ें

    उमर सरकार ने मंजूर किए 5.78 करोड़। फाइल फोटो

    उमर सरकार ने मंजूर किए 5.78 करोड़। फाइल फोटो

    HighLights

    1. राजौरी की लाह वाली बावली के लिए 5.78 करोड़ मंजूर।

    2. ऐतिहासिक बावली का व्यापक जीर्णोद्धार और संरक्षण होगा।

    3. पर्यटन क्षमता बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करना मुख्य लक्ष्य।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। राज्य सरकार ने राजौरी की ऐतिहासिक लाह वाली बावली के व्यापक जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए 5.78 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरकार के इस कदम को जम्मू-कश्मीर की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

    संरक्षण परियोजना के तहत ऐतिहासिक बावली और इसकी विशेषताओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही इसके सांस्कृतिक स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थल की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और इसे जिले में एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना भी है।

    जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में कई विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी

    यह मंजूरी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।पिछले कुछ महीनों में सरकार ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में कई विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

    इनमें डोडा के भद्रवाह स्थित ऐतिहासिक रतनगढ़ किले की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, जियारत शरीफ खिराम का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण, बिजबेहरा के थाजिवारा स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार तथा सांबा के ऐतिहासिक विरासत स्थल पुरमंडल के संरक्षण और पुनर्जीवन की परियोजनाएं शामिल हैं।

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    चौमुंडा माता मंदिर के पुनरुद्धार को भी मंजूरी 

    इसके अलावा श्रीनगर के ऐतिहासिक इमामबाड़ा जाडीबल के संरक्षण एवं उन्नयन, पुलवामा के यारवन स्थित श्रद्धेय खू साहिब पवित्र झरने के विकास, शोपियां की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद शरीफ के जीर्णोद्धार तथा रामबन स्थित श्रद्धेय सर्वधार चौमुंडा माता मंदिर के पुनरुद्धार को भी मंजूरी दी गई है।

    राजौरी की लाह वाली बावली के जीर्णोद्धार से इस ऐतिहासिक स्थल को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।