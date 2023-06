श्रीनगर, ऑनलाइन डेस्‍क: जम्‍मू-कश्‍मीर में भारी बारिश और अचानक बाढ़ की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए रामबन जिले में माध्‍यमिक स्‍तर कक्षा 10वीं के सभी स्‍कूल 26 जून को बंद रहेंगे। शिक्षक अपने कर्तव्‍यों का पालन करेंगे। यह जानकारी उपायुक्‍त रामबन ने दी है।

J&K | In view of heavy rains and the warning of flash floods, all schools up to the secondary level (Class 10) shall remain closed in Ramban district today (June 26). Teachers will attend to their duties: Deputy Commissioner, Ramban