'खेती बन गई घाटे का सौदा'... धान पककर तैयार थी, फिर हुई बारिश और बरसे ओले; जम्मू-कश्मीर में किसानों को भारी नुकसान

जागरण संवाददाता, मीरा साहिब। जम्मू-कश्मीर में बुधवार तड़के कई इलाकों में बारिश हुई। मीरा साहिब क्षेत्र में एक बार फिर बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी और पककर तैयार हो रही धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कीरपिंड, कोला, ममका, खोड़, लंगोटियां कोटली मियां फतेह चक्र शिया समेत कई गांवों में बारिश और ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसल प्रभावित हुई है।

किसानों का कहना है कि पिछले दिनों भी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण उनकी फसल को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से खेतों का मुआयना नहीं किया गया है और आज एक बार फिर से ओलावृष्टि और बारिश ने क हर भर पाया है|

किसानों की प्रशासन से मांग किसान नेता सुरजीत रामपाल राजेंद्र सिंह सहित अन्य कई किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों में टीम भेजकर फसल नुकसान का जायजा लिया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

'खेती करना एक घाटे का सौदा' किसानों के अनुसार, आज उनके लिए खेती करना एक घाटे का सौदा बनता जा रहा है, क्योंकि जब फसल पूरी तरह से तैयार होती है तो कुदरत की मार पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर खराब हुई फसल का सरकार की ओर से नाम मात्र ही मुआवजा कभी-कभी मिलता है ऐसे में किसान आज खेती से नुकसान ही उठा रहा है।