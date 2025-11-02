जम्मू में बिना टिकट यात्रियों पर रेलवे की सख्ती, वसूला 67 लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, जम्मू। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने अक्तूबर माह में टिकट जांच के दौरान 11386 मामलों में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ कर उनसे लगभग 67 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार के मार्गदर्शन व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं प्रदान करना रहा। रेलवे अधिकारियों द्वारा ट्रेनों में यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए औचक टिकट जांच चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें यात्रियों को वैध टिकट लेकर ट्रेन में सफर करने की सलाह दी गई।