आतंकियों को दी रहने की जगह, साथ मिलकर रचा षड्यंत्र... पुलवामा हमले में शामिल आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू की विशेष एनआइए अदालत ने पुलवामा आतंकी हमले की आरोपित इंशा जान उर्फ इंशा तारिक की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में सामने आई सामग्री प्रथम दृष्टया उसकी कथित संलिप्तता की ओर इशारा करती है। अदालत ने यह भी माना कि मौजूदा समय में आरोपित को रिहा करने से महत्वपूर्ण गवाह प्रभावित किए जाने की आशंका है।

14 फरवरी, 2019 को जैश के एक स्थानीय आत्मघाती आतंकी आदिल डार ने पुलवामा के लेथपोरा में विस्फोटकों से लदे वाहन के साथ सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी बलिदान हो गए थे। हमलावर आतंकी भी मारा गया थे। इंशा इस हमले के सूत्रधारों में शामिल पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद उमर फारूक के करीबियों में एक थी और पूरे षड्यंत्र से अवगत थी।

विशेष एनआइए न्यायाधीश प्रेम सागर ने जमानत याचिका पर कहा कि मामले की सुनवाई चल रही है। अभियोजन की ओर से पेश सामग्री को अभी कुछ गवाहों की गवाही से पुष्ट किया जाना बाकी है। छह साल से अधिक समय तक हिरासत में रहा बता दें कि इंशा पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला चल रहा है। वह छह साल से अधिक समय से हिरासत में है। उसके खिलाफ 10 दिसंबर, 2022 को आरोप तय हुए थे। उसने लंबे समय से जेल में रहने, सुनवाई में देरी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को जमानत का आधार बनाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, इंशा और उसके पिता ने कथित तौर पर जैश के आतंकियों को अपने घर में ठहरने की जगह और अन्य सहायता उपलब्ध कराई थी।

आरोप है कि आतंकी उमर फारूक और मोहम्मद कामरान अली जून 2018 में उसके घर आए थे। अभियोजन के अनुसार, जनवरी 2019 में उमर फारूक, आदिल अहमद डार और समीर अहमद डार भी इस घर में ठहरे थे। आदिल डार का एक वीडियो भी कथित तौर पर यहीं बनाया गया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि उस समय इंशा जान वहीं मौजूद थी। अभियोजन ने मोबाइल फोन से मिले कथित साक्ष्यों को भी अदालत के सामने रखा।

जांच एजेंसी को मिली सबूत इनमें इंशा जान द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और आतंकी उमर फारूक के पाकिस्तानी नंबर के बीच हुई बातचीत शामिल है। जांच एजेंसी के मुताबिक, फारूक के मोबाइल फोन में इंशा का नंबर, कथित तौर पर कई आवाज संदेश और तस्वीरें भी मिलीं थीं।