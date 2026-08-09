बारामूला में 18 साल पुराने आतंकी मामले में कार्रवाई, 69 लाख की संपत्ति कुर्क; फरार आरोपी के गिरफ्तारी वारंट जारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने वर्ष 2008 के एक आतंकी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की 69.82 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है। वहीं, मामले में शामिल एक अन्य आरोपी के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट भी जारी कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई सोपोर स्थित विशेष एनआइए अदालत के आदेश के बाद की गई। मामला चंदूसा पुलिस थाने में दर्ज है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शत्रु एजेंट अध्यादेश सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति चंदूसा के कावहर बाला निवासी आरोपी परवेज अहमद फामदा की है। इसमें कुल 12 कनाल, 1 मरला और 73 वर्ग फुट भूमि शामिल है। इस संपत्ति का मूल्यांकन 69,82,550 रुपये किया गया है और इसका वैल्यूएशन प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया गया है।