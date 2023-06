प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वितस्ता-कश्मीर महोत्सव की सराहना, चेन्नई और पुणे में किया गया पहला आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कश्मीर की सदियों पुरानी समृद्ध कला संस्कृति को दर्शाने वाले वाले वितस्ता-कश्मीर महोत्सव की सराहना की है। कश्मीर की समृद्ध कला संस्कृति साहित्य शिल्प और व्यंजन को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वितस्ता महोत्सव शुरू किया गया। इस महोत्सव का पहला आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में और पुणे महाराष्ट्र में किया गया।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कश्मीर की सदियों पुरानी समृद्ध कला, संस्कृति को दर्शाने वाले वाले वितस्ता-कश्मीर महोत्सव की सराहना की है। कश्मीर की समृद्ध कला, संस्कृति, साहित्य, शिल्प और व्यंजन को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वितस्ता महोत्सव शुरू किया गया। चेन्नई और पुणे में हुआ पहला आयोजन इस महोत्सव का पहला आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में और पुणे महाराष्ट्र, में किया गया। वितस्ता महोत्सव के तीसरे व अंतिम कार्यक्रम का आयोजन बीते सप्ताह यहां श्रीनगर में डल झील किनारे ही किया गया। वितस्ता कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा इस अद्भुत पहल के लिए बहुत-बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर की विरासत को जानेंगे लोग कई वर्षों के बाद हुए वितस्ता - कश्मीर महोत्सव ने न केवल देश भर के लोगों को जम्मू कश्मीर समृद्ध संस्कृति और विरासत को जानने का मौका दिया है, बल्कि यह कार्यक्रम देशवासियों को एकजुट करने का एक बेहतरीन प्रयास भी है।

