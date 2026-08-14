जम्मू-कश्मीर का बढ़ा मान, 3 कलाकारों को राष्ट्रीय सम्मान; राष्ट्रपति ने रोमालो राम, सीमा और माखन लाल को नवाजा

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की लोक संस्कृति और संगीत की समृद्ध परंपरा को वीरवार को राष्ट्रीय मंच पर गौरव मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश की कला और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया।

लोक संगीत एवं लोक नृत्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान के लिए रोमालो राम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं प्रसिद्ध गायिका सीमा अनिल सहगल को भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सम्मानों से जम्मू-कश्मीर की लोक परंपराओं, संगीत, रंगमंच और सांस्कृतिक विरासत को देशभर में नई पहचान मिली है।

कश्मीर के माखन लाल सराफ को राष्ट्रपति सम्मान अभिनय के क्षेत्र में कश्मीर के माखन लाल सराफ को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर (चिंकरल मोहल्ला) से आने वाले माखन लाल सराफ कश्मीरी रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार, निर्देशक, निर्माता और लेखक हैं। उन्होंने रंगमंच, कश्मीर थिएटर और भूरंग जैसी संस्थाओं की स्थापना की।

उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन और लेखन किया तथा कश्मीरी फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों में भी काम किया। उनकी किताबें “फ्राम एक्टर टू आर्टिस्ट” और “ड्रामा मूवमेंट इन कश्मीर” महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। संगीत से सीमाओं के पार शांति का संदेश ‘जम्मू-कश्मीर की कोकिला’ और ‘पीस सिंगर आफ इंडिया’ के नाम से प्रसिद्ध सीमा अनिल सहगल को संगीत के माध्यम से सीमाओं के पार शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता है। उनकी उपलब्धि का एक अनोखा अध्याय वर्ष 1999 में उस समय जुड़ा, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सीमा के संगीत एल्बम ‘सरहद’ को राष्ट्रीय भेंट के रूप में प्रदान किया था।

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सीमा अनिल सहगल उन चुनिंदा भारतीय कलाकारों में भी शामिल हैं जिन्हें संगीत और कविता के माध्यम से शांति, सद्भाव और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया। 13 साल की उम्र में आकाशवाणी की A ग्रेड कलाकार पद्म विभूषण से सम्मानित महान गायिका किशोरी अमोनकर की शिष्या सीमा ने अपनी कला को केवल मंच और लोकप्रियता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक सद्भाव और मानवता के संदेश का माध्यम बनाया। उनकी गायकी में संगीत के साथ शांति की भावना भी प्रमुखता से दिखाई देती है।

सीमा अनिल सहगल ने महज 13 वर्ष की आयु में आकाशवाणी से ‘ए ग्रेड’ हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। पिछले तीन दशकों से वह आकाशवाणी और दूरदर्शन की शीर्ष श्रेणी की कलाकार रही हैं।